Донецк, , 22:39 — REGNUM Село Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглось обстрелу со стороны позиций вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 28 ноября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 20:35 (совпадает с московским) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению село Водяное (находится под контролем ВСУ) — село Коминтерново, выпущено две гранаты из РПГ», — сказано в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ дважды за минувшие сутки нарушили перемирие в ДНР.

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