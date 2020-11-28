Париж, , 22:22 — REGNUM В Париже сотрудники полиции задержали девять человек, которые принимали участие в акции протеста. Об этом 28 ноября сообщается на странице Twitter префектуры полиции.

«Данные по состоянию на 18:15 (20:15 мск), — говорится в сообщении. — Правоохранители произвели девять задержаний».

Напомним, ранее телеканал BFM TV со ссылкой на МВД Франции сообщил, что в Париже в акции протеста против принятия закона «О глобальной безопасности» приняли участие десятки тысяч человек.

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