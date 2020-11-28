Сургут, Югра, , 22:05 — REGNUM В Югре врач здравпункта аэропорта Сургута обратился с заявлением в правоохранительные органы на бортпроводника авиакомпании «Победа», пытавшегося за взятку в пьяном состоянии пройти на рейс. Об инциденте сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Попытка дачи взятки врачу здравпункта произошла 4 октября 2020 года. Рано утром экипаж «Победы» пришёл для прохождения предполетного медосмотра перед выполнением рейса № 502 Сургут-Махачкала. Один из бортпроводников был очевидно пьян, и он предложил 20 тыс. рублей взятки врачу здравпункта. Причём в кабинете врача стоит видеокамера, которая зафиксировала данный факт. После отстранения бортпроводника от полёта по факту началась процессуальная проверка, которая завершилась заявлением врача в правоохранительные органы.

И это не первый инцидент с пьянством сотрудников «Победы» перед вылетом. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае два пьяных пилота «Победы» пытались совершить рейс из Сургута в Махачкалу. Опьянение сотрудников компании было выявлено на медосмотре перед полётом. Пилоты были уволены.

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