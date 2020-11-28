Екатеринбург, , 20:44 — REGNUM В Свердловской области на водоёмах с неокрепшим льдом погибли с октября уже шесть человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Один из последних инцидентов зафиксирован на реке Пелым. Там два человека провалились на снегоходе под лёд и скончались. Всего же с момента становления льда на водоёмах региона случилось восемь ЧП. В ряде случаев людей удалось спасти.

В МЧС просят граждан не выезжать и не выходить на неокрепший лёд. Они предупреждают, что это может быть опасно для жизни.