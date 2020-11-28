Багдад, 28 ноября 2020, 19:29 — REGNUM Теракт, в результате которого погибли три мирных жителя, совершен в иракской провинции Салахаддин. Об этом сообщил 28 ноября представитель МВД Ирака Ахмет Экрем представителям Anadolu Ajansı.
По его словам, боевики из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заложили взрывное устройство в поле недалеко от населенного пункта Ширгат.
«Взрывное устройство было приведено в действие при помощи пульта дистанционного управления», — уточнил источник.
Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября группа боевиков напала на сотрудников полиции Ирака в мухафазе Салах-эд-Дин.
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