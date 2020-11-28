Посёлок Пурпе, Ямало-Ненецкий АО, 28 ноября 2020, 18:46 — REGNUM На Ямале устанавливаются причины утечки газоконденсата из вагона-цистерны, случившейся 28 ноября. О происшествии сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Сегодня на разьезде Юнуй перегона Пурпе — Ханымей в ЯНАО во время стоянки грузового состава из вагона-цистерны произошла утечка газового конденсата. На место происшествия выехал пожарный поезд. Разлив газоконденсата ликвидирован. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет, отмечают в надзорном ведомстве.
На данный момент проводится прокурорская проверка исполнения требований законодательства при перевозки опасных грузов.