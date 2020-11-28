Новоуральск, Свердловская область, , 18:36 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело о гибели замглавы Новоуральска Михаила Черницкого. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Его завели по факту причинения смерти по неосторожности. Идёт расследование. Оружие, из которого раздался роковой выстрел, следователи изъяли. Назначены экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, Черницкий был убит ночью. Это произошло во время охоты. Вице-мэром Новоуральска он был назначен в 2019 году.

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