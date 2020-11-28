Тверь, , 15:43 — REGNUM В Тверской области более 11 тысяч человек в 429 населенных пунктах остались без электроснабжения. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает министерство энергетики России.

Аварии на электросетях произошли из-за сильного ветра в регионе. Пострадали линии электропередачи 35−110 кВ и распределительные сети 6−10 кВ. Эти линии обслуживает «Тверьэнерго» — филиал ПАО «Россети».

Общая мощность отключения потребителей на утром 28 ноября — 18,4 МВт.

65 аварийных бригад ведут восстановительные работы.