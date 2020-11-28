Челябинск, , 15:34 — REGNUM В Челябинске три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля, вылетевшего на тротуар. Об этом сообщает пресс=служба регионального УМВД.

У двоих выявлены ушибы, а ещё у одного — перелом ребра и сотрясение головного мозга. Всем им назначили амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о двоих пострадавших. Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 28 ноября. Водитель машины «Рено Логан» столкнулся с «Тойота Ланд Крузер» и его автомобиль вынесло на тротуар.

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