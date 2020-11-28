Тверь, , 15:14 — REGNUM Нарушения энергоснабжения зафиксированы в нескольких районах Тверской области 28 ноября из-за сильного снегопада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Перепады температуры от минусовых к плюсовым значениям спровоцировали налипание обильного мокрого снега на провода, что привело к их обрывам. В зоне снегопада оказались Удомельский, Вышневолоцкий и Осташковский городские округа, Рамешковский, Торжокский и Торопецкий районы, а также Западнодвинский, Пеновский, Весьегонский муниципальные округа.

В пресс-службе «Россети Центр» уточили, что энергетики тверского филиала были заранее переведены в особый режим работы. На устранение обрывов направлено 65 бригад энергетиков, в составе 269 человек персонала с привлечением 82 единиц специализированной техники.