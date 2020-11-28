Челябинск, , 14:35 — REGNUM В Челябинске автомашина «Рено Логан» сбила людей на тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл днём на перекрёстке улиц Марченко и 1-й пятилетки. За рулём машины находился мужчина 1968 года рождения. Его автомобиль столкнулся с машиной «Тойота Ланд Крузер» и в итоге пробил ограждение и выехал на тротуар.

По предварительным данным, пострадали два человека. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ЧП выясняются.