Шахтинск, , 13:56 — REGNUM В Карагандинской области Казахстана 28 ноября автобус, в котором находились сорок пассажиров, перевернулся в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает Zakon. kz со ссылкой на региональный департамент полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября около 12:15 (09:15 мск) на автомобильной дороге «Караганда-Есенгельды» не доезжая поселка Новодолинский.

По предварительной информации 29-летний водитель Mercedes Benz, двигаясь по направлению к Шахтинску, допустил столкновение с автобусом «Санос», ехавшим по «121» маршруту.

Пассажирское транспортное средство в результате столкновения опрокинулось в кювет. Пострадала 65-летняя пассажирка автобуса, которая была доставлена в центральную больницу города Шахтинска с травмами различной степени тяжести.

На видеозаписи очевидца, опубликованной казахстанским СМИ видно, что транспортное средство опрокинуто на бок и пассажиры выбираются из автобуса через разбитое лобовое стекло.

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