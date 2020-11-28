Шахтинск, 28 ноября 2020, 13:56 — REGNUM В Карагандинской области Казахстана 28 ноября автобус, в котором находились сорок пассажиров, перевернулся в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает Zakon. kz со ссылкой на региональный департамент полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября около 12:15 (09:15 мск) на автомобильной дороге «Караганда-Есенгельды» не доезжая поселка Новодолинский.
По предварительной информации 29-летний водитель Mercedes Benz, двигаясь по направлению к Шахтинску, допустил столкновение с автобусом «Санос», ехавшим по «121» маршруту.
Пассажирское транспортное средство в результате столкновения опрокинулось в кювет. Пострадала 65-летняя пассажирка автобуса, которая была доставлена в центральную больницу города Шахтинска с травмами различной степени тяжести.
На видеозаписи очевидца, опубликованной казахстанским СМИ видно, что транспортное средство опрокинуто на бок и пассажиры выбираются из автобуса через разбитое лобовое стекло.
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