Сухиничи, Калужская область, , 10:58 — REGNUM В городе Сухиничи 27 ноября около 21 часа в доме №1 по улице 8 марта произошел пожар. После ликвидации возгорания в помещении обнаружены тела двух женщин — 41-летней жительницы Сухиничей и ее знакомой, точные данные о личности которой устанавливаются. О этом 28 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, в доме на момент возгорания кроме погибших женщин находились еще двое мужчин, которым удалось спастись. При осмотре места происшествия установлено, что в доме постоянно никто не проживает, отопление и электроэнергия отсутствуют. По одной из версий, возгорание возникло в результате неосторожного обращения с огнем.

В настоящее время назначены экспертные исследования, причина пожара и смерти потерпевших устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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