Донецк, , 09:50 — REGNUM Вооруженные силы Украины дважды за минувшие сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 28 ноября в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Веселое, Ленинское, по которым было выпущено по двенадцать мин из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Таким образом общее количество боевых припасов, выпущенных боевиками ВСУ по территории Республики составило 24.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

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Напомним, в предыдущие сутки боевики ВСУ обстреляли из миномета калибра 120 мм населенный пункт Веселое.