Ханты-Мансийск, , 08:51 — REGNUM В Югре с начала 2020 года зарегистрировано 2278 наркопреступлений, изъято более 100 кг наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Большинство наркопреступлений совершаются мужчинами в возрасте 20−35 лет без постоянного источника дохода. Их основной мотив — это наличие синдрома наркотической зависимости различной степени тяжести. Влияние оказывает и мода среди молодёжи на употребление «дизайнерских» наркотиков, а также желание лёгкой наживы без усилий.

Доля наркопреступлений в крупном размере составляет 43% от всех зарегистрированных. Партии наркотиков поступают, в основном, автомобильным транспортом из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Свердловской и Тюменской областей, Челябинска, Краснодарского края.

Также пресечены поступления сильнодействующих веществ через почту из Казахстана, Белоруссии, Китая, Нидерландов.