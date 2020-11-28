Павлодар, Казахстан, , 08:05 — REGNUM В Павлодаре из-за аварии, которая произошла 27 ноября в 19:00 (22:00 мск) на тепловых сетях без тепла остались жители многоэтажных домов в южной части города, сообщает пресс-служба «Павлодарэнерго».

Вечером 27 ноября произошел прорыв тепловой сети диаметром 800 мм на территории ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана». В результате чего была отключена подача теплоносителя в здания, которые находятся в южной сетевой зоне города. Ремонтной бригаде удалось для обеспечения циркуляции теплоносителя и непрерывной работы системы теплоснабжения города подключить дома южного сетевого района к другим ТЭЦ на условиях пониженных параметров.

«Несмотря на снизившуюся температуру воздуха, тепловикам удалось при устранении последствий порыва предотвратить полное остывание теплоносителя в сети за счет переподключения потребителей к ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», — сообщает источник.

На данный момент работы по замене дефектного участка продолжаются. Они длились всю ночь. После их окончания планируется сразу приступить к восстановлению параметров подачи теплоносителя согласно запланированному графику — к вечеру 28 ноября.

Отметим, что согласно прогнозам погоды на сайте Gismeteo, на момент публикации новости температура воздуха в Павлодаре — 17,5С.