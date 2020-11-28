Петропавловск-Камчатский, , 06:25 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксированы у берегов Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

«Эпицентр землетрясения находился в 124 километрах юго-восточнее города Петропавловска-Камчатского», — сообщили в ведомстве.

Очаг сейсмособытия залегал на глубине 33 километра. Отмечается, что землетрясение не способно вызвать цунами. Также сообщается, что жители Камчатского края подземных толчков не ощутили.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии. Его эпицентр располагался в 64 километрах к северо-западу от острова Хальмахера на глубине 77 километров. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.