Южно-Сахалинск, , 05:37 — REGNUM Возгорание произошло в подвале жилого дома в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 28 ноября в пятиэтажном доме по проспекту Победы. Спасатели прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после поступления сигнала о пожаре. К их прибытию уже горели два помещения на общей площади 10 квадратных метров.

Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших не было. В тушении возгорания принимали участие 12 человек личного состава и две единицы спецтехники. Причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября пожар произошел в жилом доме в селе Николаевка в Башкирии. Спасателям удалось эвакуировать многодетную семью с домашними животными, проживавшими в здании. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.