Тегусигальпа, 28 ноября 2020, 04:17 — REGNUM Бывшего президента Гондураса Мануэля Зелайю задержали в аэропорту «Тонконтин» с $18 тыс. наличными в ручной клади, сообщает агентство Reuters.
«Я не знаю, откуда эти деньги. Очевидно, кто-то подбросил их в мои вещи. Я уже летал 400 раз и знаю, что нельзя путешествовать с таким количеством валюты. Необходимо расследовать, кто положил деньги в мою ручную кладь», — заявил он.
Зелайя также заявил, что он был задержан незаконно. Позднее пресс-служба прокуратуры Гондураса заявила, что политика никто не задерживал. Были проведены лишь необходимые формальные процедуры, а сам Зелайя продолжил свой путь.