Краснодар, , 02:30 — REGNUM Легковой автомобиль столкнулся с поездом в Усть-Лабинске Краснодарского края, завила старший помощник главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская, сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, вечером 27 ноября легковушка столкнулась с товарным поездом на железнодорожном переезде. В результате ДТП погибли четыре человека — водитель автомобиля и трое его пассажиров. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

По предварительным данным, водитель выехал на переезд несмотря на приближающийся поезд. Машинист состава попытался экстренно затормозить, однако избежать столкновения не получилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Польше мотоцикл столкнулся с поездом. Сообщается, что водитель мотоцикла хотел проехать через неохраняемый железнодорожный переезд, однако столкнулся с поездом. В результате ДТП погибли два человека.