Яунде, , 01:41 — REGNUM Не менее 13 человек погибли в результате пожара в жилом доме в Камеруне, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявления местных властей.

Сообщается, что возгорание произошло в жилом доме коммуны Гюидер на севере страны. Ликвидация пожара заняла у спасателей несколько часов. В результате возгорания погибли 13 человек, среди них, как утверждают очевидцы, были женщины и дети. В настоящее время причины пожара выясняются, по факту произошедшего проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусной инфекцией в Индии. В результате возгорания погибли пять человек.