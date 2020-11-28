Богота, , 01:25 — REGNUM Самолет колумбийских военно-воздушных сил, на борту которого находился генпрокурор Колумбии Франсиско Барбоса, аварийно сел в аэропорту столицы страны Боготы, сообщает издание Semana.

Сообщается, что генпрокурор вместе с помощниками вылетел в город Попаян по рабочим вопросам. Однако через 20 минут после взлета в самолете появился непонятный шум, в связи с чем пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пострадавших в результате аварийной посадки не было.

В ВВС Колумбии отметили, что экипаж не сообщал о наличии аварий на борту самолета. В связи с этим воздушное судно отправили на техосмотр, чтобы выяснить причину появления шума после взлета.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября легкий самолет с гуманитарной помощью разбился в Гватемале. В результате авиапроисшествия погибли два человека.