Дамаск, , 23:52 — REGNUM Два ребенка погибли и еще два получили ранения, подорвавшись на взрывном устройстве в сирийской провинции Ракка, сообщает 27 ноября агентство SANA.

Взрыв произошел в районе поселка Абу Сирра на севере провинции Ракка.

По мнению местных жителей, сработала мина, заложенная отступившими из этого района боевиками.

Агентство отмечает, что оттесняемые сирийской армией боевики оставляли в населенных пунктах взрывные устройства и мины-ловушки.

Как сообщало ИА REGNUM, военные действия начались в Сирии в 2011 году. На данный момент оставшиеся незаконные вооруженные формирования оттеснены в приграничные анклавы, подконтрольные Турции и США.

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