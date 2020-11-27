Тегеран, 27 ноября 2020, 22:15 — REGNUM США наряду с Израилем причастны к убийству иранского ученого-ядерщика, сообщает 27 ноября агентство ISNA, цитируя командующего армией Ирана Абдулрахима Мусави.
«Ясно прослеживается преступная рука Америки, сионистского режима …» — приводит агентство ISNA слова Мусави. Кроме того, командующий иранской армией заявил о необходимости отомстить за убийство ученого.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве ученого Мохсена Фахризаде виден след Израиля.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября неизвестные вооруженные люди атаковали руководителя организации исследований и инноваций иранского военного ведомства Мохсена Фахризаде. Получив ранение в ходе перестрелки нападавших с его охраной, Фахризаде скончался в больнице.
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