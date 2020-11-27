Курган, , 22:12 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет несовершеннолетняя по обвинению в покушении на убийство своей старшей сестры. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что в сентябре 2020 года сёстры, живущие в Лебяжьевском районе, поссорились. Ночью, когда старшая спала на диване, младшая нанесла ей удар ножом в голову. Потерпевшая получила открытую черепно-мозговую травму.

Несовершеннолетняя обвиняется по ч.3 ст.30, ч.1. ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»). Дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.