Курган, , 21:57 — REGNUM В курганском селе Тагильское Каргапольского района во время пожара на ферме погибло 20 голов крупнорогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Возгорание произошло в ночь на 27 ноября. По прибытию на место пожарных, горели здание фермы и доильный цех, создалось сильное задымление. Общая площадь пожара составила 1000 кв.м. В 00:17 по местному времени (22:17 мск) пожар был локализован, в 00:39 — объявлена ликвидация открытого горения. Погибли 20 коров, человеческих жертв нет. К ликвидации пожара привлекалась 19 пожарных и семь единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

В ГУ МЧС России по Курганской области отмечают, что пожары на животноводческих фермах уничтожают плоды многолетнего труда. Огонь мгновенно распространяется по горючим материалам строительных конструкций и соломенной подстилке для животных. К примеру, 7 октября 2020 года в селе Ильино Шатровского района Курганской области при пожаре сгорели три конюшни, погибли 45 куриц, три козы и поросёнок.