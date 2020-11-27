Тюмень, , 20:04 — REGNUM В Тюмени 16 домов на улице Свердлова из-за коммунальной аварии остались без отопления 27 ноября. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

В «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» изданию сообщили о прорыве на теплотрассе, который ищут с помощью акустического течеискателя. После обнаружения течи, её должны ликвидировать к концу дня.

Причину повреждения установят после обследования трубопровода. По данным синоптиков в Тюмени 27 ноября температура воздуха составляет — 11°С.