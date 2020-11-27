Тегеран, , 19:42 — REGNUM К убийству иранского ученого причастен Израиль, есть серьезные свидетельства этого, заявил 27 ноября глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Этот подлый акт, в котором есть серьезные свидетельства участия Израиля, показывает отчаяние преступников в провокациях войны», — написал министр иностранных дел Ирана на своей странице в Twitter.

При этом Зариф призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, прекратить пользоваться двойными стандартами и осудить методы «государственного терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в Иране неизвестными людьми был застрелен физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, также являвшийся руководителем организации исследований и инноваций при министерстве обороны страны.

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