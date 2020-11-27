Тегеран, , 18:34 — REGNUM В Иране неизвестными застрелен руководитель организации исследований и инноваций при военном ведомстве Мохсен Фахризаде, сообщает 27 ноября пресс-службе иранского минобороны.

По информации агентства Fars, нападение произошло в городе Абсард.

«Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы напали на главу организации исследований инноваций Министерства обороны. В ходе перестрелки его охранников с террористами господин Мохсен Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован», — сообщает военное ведомство Ирана.

Ранение оказалось настолько серьёзным, что медики не смогли спасти жизнь Фахризаде.

Минобороны Ирана уже заявило, что считает это нападение терактом.

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