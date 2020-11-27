Курск, , 18:24 — REGNUM Третий энергоблок Курской АЭС 27 ноября стал работать в полную мощность. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Энергоблок был отключен от сети 24 ноября года автоматикой, сработавшей из-за ложного сигнала защиты от одного из контроллеров. Контроллер заменили на резервный, замечаний к его работе нет. Энергоблок включили в сеть 25 ноября, на полную мощность он вышел 27 ноября.

В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1, 2, 3, 4. Радиационный фон находится в норме.