Шахты, Ростовская область, , 17:46 — REGNUM В Шахтах Ростовской области к административной ответственности привлеки главу многодетной семьи, на которую поступила жалоба. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

«Отец восьмерых детей привлечен к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

По оперативным данным, в правоохранительные органы обратилась родственница многодетной семьи. Не исключено, что материалы дела будут переданы в следственный отдел.

ИА REGNUM сообщало, что прокуратура проведёт проверку по факту сообщения о побоях детей в многодетной приёмной семье. По информации надзорного ведомства, в семье воспитываются 11 приёмных детей. Над несовершеннолетними издевались, избивали за лишний кусок хлеба.

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