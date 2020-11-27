Чебоксары, , 17:26 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии вынесено решение по уголовному делу в отношении бывшего директора средней школы, которого обвинили в служебных подлогах при трудоустройстве трёх работников. Ему назначен судебный штраф, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Перед судом предстал бывший директор Ишлейской средней школы. По данным правоохранителей, с декабря 2015 года по сентябрь 2019 года, работая директором образовательного учреждения, злоумышленник фиктивно трудоустроил в школу двух сторожей и уборщицу, за которых фактически работали их родственники и знакомые.

«Несколько лет для оплаты их труда он фальсифицировал табели учета рабочего времени и расчета зарплаты», — говорят в следственном управлении.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог» — три эпизода). В ведомстве отмечают, что решением суда уголовное дело было прекращено с учётом того, что мужчина ранее не судим, совершил преступление «небольшой тяжести» и признал свою вину. Ему назначено 30 тыс. рублей судебного штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в столице Чувашии был вынесен приговор бывшему директору гимназии №4, которую обвиняли в серии коррупционных преступлений. Следствием установлено, что она получала незаконное денежное вознаграждение от 20 горожан «за приём детей» в гимназию. Решением суда фигурантка уголовного дела получила условный срок.