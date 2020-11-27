Краснодар, , 17:17 — REGNUM Ростехнадзор опроверг информацию о пожаре на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе. Видео, на котором виден огонь и черный дым из одной из труб предприятия, появились 27 ноября в социальных сетях. Ряд СМИ сообщил о возможном возгорании на НПЗ.

Как сообщили в администрации Краснодара, Ростехнадзор данную информацию опроверг. По данным ведомства, на видео попала штатная работа оборудования в одном из режимов. Специалисты пояснили, что со стороны картина, действительно, может показаться угрожающей.

В то же время на самом предприятии пояснили, что из-за просадки напряжения сработала система защиты.

«На Краснодарском НПЗ была просадка напряжения, в результате чего сработала система защиты от превышения давления в аппаратуре (факельная установка). Система отработала в штатном режиме, выбросов в атмосферу не было», — цитирует «Коммерсантъ-Кубань» советника генерального директора по связям с общественностью и СМИ Ирину Батурину.