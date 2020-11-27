Ханты-Мансийск, , 17:04 — REGNUM В Излучинске (ХМАО) скончался избитый инвалид. Подозреваемый заключён под стражу, сообщает пресс-служба С СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что днём 20 ноября 2020 года пьяный 46-летний подозреваемый в одной из квартир поселения Излучинск избил 49-летнего инвалида. По мнению арестованного, потерпевший ненадлежащим образом ухаживал за хозяином квартиры, который тоже является инвалидом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

На подозреваемого заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть»).