Почеп, Брянская область, , 16:32 — REGNUM Два человека задержаны по подозрению в краже дизельного топлива из тепловоза в Почепе Брянской области. Работники железной дороги успели слить 120 литров горючего вещества, сообщили 27 ноября в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД России на транспорте.

37-летний машинист и 27-летний помощник машиниста задержаны с поличным в районе станции Почеп. Они сливали дизельное топливо из бака маневрового тепловоза. Злоумышленники успели наполнить шесть полимерных канистр объёмом 20 литров каждая. Ёмкости погрузили в багажник автомобиля одного из сообщников.

Возбуждено уголовное дело.