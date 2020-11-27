Стокгольм, , 16:54 — REGNUM В Швеции число летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 59 человек. Данная информация была опубликована 27 ноября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 6 681 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 243 129 человек. За последние 24 часа было выявлено 6 874 новых случая заражения.

По состоянию на 27 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 220 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 3 208 пациентов.

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