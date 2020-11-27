Лаганский район, , 16:22 — REGNUM В Лаганском районе Республики Калмыкия работникам Водоканала задолжали 2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском надзорном ведомстве.

Прокурорская проверка выявила задолженность по заработной плате, которая образовалась за период август — сентябрь 2020 года перед 46 работниками. Сумма долга составила примерно 2 млн рублей. Суд удовлетворил все поданные заявления о вынесении судебного приказа по начисленной, но не выплаченной зарплате. Постановления суда находятся на исполнении Лаганском райотделе судебных приставов. Работникам уже перечислено 500 тыс. рублей в счёт долга.

В адрес руководителя ООО «Водоканал» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, рассматривается вопрос о привлечении его к административной ответственности.