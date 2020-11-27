Магас, , 16:14 — REGNUM В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль «Лада Гранта», в котором ехали мужчина и женщина. В результате полученных ранений скончался мужчина. Происшествие произошло в селе Экажево Назрановского района днем, 27 ноября.

Получившую ранение женщину доставили в реанимацию республиканской больницы. В настоящее время разыскивают скрывшихся с места преступления стрелков. В регионе объявлен план-перехват.

Одной из версий случившегося называют кровную месть. По данным «Интерфакса», погибший молодой человек является родным братом местного жителя, которого разыскивают за ряд резонансных преступлений на территории Ингушетии.