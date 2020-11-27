Ярославль, , 16:09 — REGNUM В Ярославской области 25 ноября 2020 года в ходе проверки Роспотребнадзора в детском саду «Дюймовочка» в Переславле-Залесском были выявлены нарушения. Температура в группах и спальнях не соответствует требованиям СанПин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Протоколы лабораторных замеров температуры в помещениях детского сада и информация о заболеваниях сотрудников (на больничном одномоментно находятся 27 работников дошкольного учреждения) направлены в Переславскую межрайонную прокуратуру.

В настоящий момент детский сад закрыт по приказу заведующей до понедельника, 30 ноября.

«25.11.2020 г. в адрес ТО Роспотребнадзора в Ростовском МР поступило уведомление от исполняющей обязанности заведующей детским садом «Дюймовочка» о временном приостановлении деятельности образовательного учреждения в связи с продолжающимися работами по регулировке равномерности распределения теплоносителя во внутренней системе отопления здания детского сада,» — говорится в ответе Роспотребнадзора на жалобу родителей.

В родительские чаты поступает информация о том, что в саду установлен циркуляционный насос большей мощности, и что работы по отладке отопления продолжаются. Кроме того, нет никаких официальных заявлений по поводу заболеваний сотрудников детского сада, зарегистрированы ли случаи коронавируса.

Администрация Переславля утверждает, что предписаний о введении карантина или режима самоизоляции сотрудников по контакту с заболевшими коронавирусной инфекцией от Роспотребнадзора не поступало. Тем не менее по официальной информации 27 сотрудников детского сада находятся на больничном. Родители воспитанников просят губернатора Ярославской области навести порядок в детском саду.

«Допущено распространение инфекции, в саду был зарегистрирован случай заболевания коронавирусом, однако никаких карантинных мероприятий не проведено. В итоге в детском саду на больничном находятся почти 30 сотрудников! Прошу обеспечить срочное проведение тестов на ковид всем заболевшим сотрудникам и воспитанникам детского сада и проведение карантинных мероприятий. Прошу поручить обеспечить нормативный температурный режим в детском саду,» — высказала свое мнение о ситуации на странице губернатора Ярославской области мама ребенка, посещающего детский сад «Дюймовочка», Наталья Власова.

Информации о том, когда детский сад возобновит работу, пока нет.

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