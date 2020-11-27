Ярославль, 27 ноября 2020, 16:09 — REGNUM В Ярославской области 25 ноября 2020 года в ходе проверки Роспотребнадзора в детском саду «Дюймовочка» в Переславле-Залесском были выявлены нарушения. Температура в группах и спальнях не соответствует требованиям СанПин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Протоколы лабораторных замеров температуры в помещениях детского сада и информация о заболеваниях сотрудников (на больничном одномоментно находятся 27 работников дошкольного учреждения) направлены в Переславскую межрайонную прокуратуру.
В настоящий момент детский сад закрыт по приказу заведующей до понедельника, 30 ноября.
В родительские чаты поступает информация о том, что в саду установлен циркуляционный насос большей мощности, и что работы по отладке отопления продолжаются. Кроме того, нет никаких официальных заявлений по поводу заболеваний сотрудников детского сада, зарегистрированы ли случаи коронавируса.
Администрация Переславля утверждает, что предписаний о введении карантина или режима самоизоляции сотрудников по контакту с заболевшими коронавирусной инфекцией от Роспотребнадзора не поступало. Тем не менее по официальной информации 27 сотрудников детского сада находятся на больничном. Родители воспитанников просят губернатора Ярославской области навести порядок в детском саду.
Информации о том, когда детский сад возобновит работу, пока нет.
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