Рязань, , 16:07 — REGNUM Порыв сетей теплоснабжения произошёл 27 ноября в Рязани. На месте коммунальной аварии провалился асфальт. Подача теплоносителя приостановлена в 72 жилых дома, сообщает пресс-служба мэрии.

Яма образовалась в 05:09 на проезжей части у дома №56 по улице Татарской. В результате повреждения сетей до 22:00 приостановлена подача теплоносителя в 72 жилых дома по улицам Татарская, Пушкина, с 1-й по 10-й Линии, Черновицкая, Гагарина, Стройкова, а также в детском саду №85 и школе №34.

Аварийные бригады устраняют порыв.