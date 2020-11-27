Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM В Ростовской области на участке трассы Новочеркасск — станица Багаевская микроавтобус с пассажирами попал в ДТП с ГАЗелью. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 27 ноября.

Авария произошла в 9:50 мск. Предположительно, водитель ГАЗели выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Богдан», выполнявшим рейс из Новочеркасска в посёлок Донской. В результате ДТП были травмированы водитель и пассажирка ГАЗели. Находившиеся в автобусе водитель и 15 пассажиров не пострадали.

По факту аварии сотрудники дорожной полиции проводят проверку.