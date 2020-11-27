Одесса, Украина, , 15:37 — REGNUM Полиция Одессы проверяет сообщение о минировании десяти школ города. Об этом сообщила 17 ноября пресс-служба нацполиции Одесской области.

На места выехали взрывотехники и полицейские, детей эвакуировали.

Как сообщила директорв департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, днём ранее также поступили сведения о минировании нескольких школ, причём одну из школ «заминировали» дважды, несмотря на то, что учебное заведение закрыто на карантин.

«Воспринимать каждое такое сообщение будем как настоящее. Школы отрабатывают навыки эвакуации», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о минировании станции метро «Крещатик» в центре Киева.

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