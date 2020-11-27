Нальчик, , 15:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пострадали два человека в результате конфликта со стрельбой в одной из школ Нальчика. Один из них получил огнестрельное ранение, другой — повреждение лица и головы в ходе драки, сообщили 27 ноября в минздраве региона.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас в республиканской клинической больнице находятся двое пострадавших. Один из них получил ранение, из мягких тканей извлечена пуля. Второй в результате избиения с сочетанной травмой будет госпитализирован в соответствующее отделение», — цитирует ТАСС помощника главы минздрава Лилию Шомахову.

По факту стрельбы и причинения травм в стенах школы Следственное управление СКР по республике организовало доследственную проверку в лицее N2 города Нальчика, где произошло ЧП. В ходе нее следователи установили, что один из учеников 9-го класса, «испытывая неприязненные отношения к учителю истории, вместе со своими знакомыми на стоянке возле школы напал на преподавателя, нанеся ему телесные повреждения».

После этого избитый педагог взял в своей машине травматический пистолет и несколько раз выстрелил из него.

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