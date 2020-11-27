Майкоп, , 14:34 — REGNUM Сотрудник ДПС в Адыгее во время стрельбы по автомобилю нарушителя ранил несовершеннолетнюю девочку. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, вечером 25 ноября сотрудники ДПС стали преследовать «Жигули», 20-летний водитель которых не остановился по требованию полицейских и пытался скрыться. Тогда один из инспекторов сделал из табельного оружия предупредительный выстрел в воздух, а затем шесть раз выстрелил по кузову автомобиля. После повреждения колеса водитель остановил машину.

Позже стало известно, что в салоне легковушки на заднем сиденье находилась14-летняя пассажирка, которая получила огнестрельное ранение — один из выстрелов пришелся в область поясницы. Девочку доставили в больницу, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Дело в отношении инспектора ДПС возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.