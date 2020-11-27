Нью-Дели, , 14:15 — REGNUM Пятеро пациентов больницы, предназначенной для заболевших COVID-19 людей, погибли в результате пожара в медицинском учреждении, который произошел утром 27 ноября на западе Индии, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в городе Раджкот, находящимся в штате Гуджрат. Возгорание началось в отделении интенсивной терапии частной больницы. По словам представителей властей, наиболее вероятной причиной было короткое замыкание.

«Трое из пациентов отделения интенсивной терапии скончались на месте, двое других умерли по дороге в больницу. Двое других пациентов, находившихся в отделении интенсивной терапии, не пострадали», — отметил чиновник Удит Агарвал.

Напомним, в Индии по-прежнему наблюдается сложнейшая ситуация с пандемией коронавируса: на сегодняшний день в стране выявлено более 9,3 млн случаев заражения, что уступает лишь США. За прошедшие сутки были зарегистрировано свыше 43 тыс. новых случаев заражения. В общей сложности от нового коронавируса погибли более 135 тыс. человек.