Тюмень, , 14:03 — REGNUM В Тюмени студентка колледжа осуждена за доведение до самоубийства в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Согласно материалам дела, в период с 24 августа по 7 июля 2019 года несовершеннолетняя жительница Тюмени через социальные сети содействовала совершению самоубийства ряда лиц. Девушка была приговорена к трём годам лишения свободы условно.

При вынесении приговора суд учёл, что подсудимая совершила преступление в несовершеннолетнем возрасте.