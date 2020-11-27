Яшалтинский район, , 13:50 — REGNUM Жители села села Соленое Яшалтинского района Республики Калмыкия на четыре дня остались без воды из-за несвоевременной подготовки инженерных сетей к зиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре 27 ноября.

В ходе прокурорской проверки установлено, что почти 1,5 тыс. селян попали в зону отключения воды в период с 18 по 21 ноября. Это связано «с обледенением насосной станции, осуществляющей забор воды из пруда-накопителя». Проблем удалось бы избежать, если бы управление коммунального хозяйства и благоустройства по Яшалтинскому району вовремя подготовило оборудование для эксплуатации в холодное время года.

В адрес руководителя организации было внесено представление. Подача воды в населённом пункте возобновлена.