Псков, , 13:53 — REGNUM На строительной площадке нового детского инфекционного отделения Псковской инфекционной больницы произошел пожар. Горело подсобное помещение. Об этом 27 ноября сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, возгорание произошло сегодня в одном из подсобных помещений строящегося детского инфекционного стационара на 60 коек, который возводится силами военных строителей Министерства обороны РФ.

«На место оперативно приехали сотрудники МЧС, и место возгорания было оперативно локализовано. Пострадавших нет, ущерба нет, есть небольшие повреждения, которые оперативно устраняются», — уточнил он.

Несмотря на ЧП, стройку обещают сдать в срок.

Напомним, в настоящее время военные строители заканчивают строительно-монтажные работы, ведется поставка и монтаж медицинского оборудования. В детский стационар будет поставлено более 22 тысячи единиц медоборудования и различных предметов медицинского назначения.

Ранее военные строители сдали два многофункциональных медицинских центра, оснащенных самым современным оборудованием и техникой, на 200 и 100 койко-мест в Пскове и Великих Луках, построенных по типовым проектам Минобороны России.

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