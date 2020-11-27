Орел, , 13:31 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следственными органами Орловской области в отношении директора ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 ноября в пресс-службе Следственного комитета России. Руководитель предприятия подозревается в совершении мошенничества и в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, руководитель предприятия с декабря 2019 года по февраль 2020 года совершил незаконные финансовые операции на общую сумму более 194 миллионов рублей. В результате были похищены деньги, поступившие предприятию в счёт оплаты за ранее поставленный товар.

Также в отношении руководителя предприятия расследует дело по факту невыплаты заработной платы 227 работникам предприятия ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат»

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в отношении генерального директора и главного бухгалтера «Мценского мясоперерабатывающего комбината» было возбуждено дело о неуплате налогов на 10 млн рублей.