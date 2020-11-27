Нальчик, , 12:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло ЧП в одной из школ города Нальчика. «Разборки» ученика с учителем из-за учебы, закончились стрельбой, передает телеграм-канал Mash.

Пистолет Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным канала, учащийся 8-го класса, обиделся на учителя истории из-за придирок, которые тот якобы постоянно незаслуженно учинял школьнику. Призвав на помощь друзей, он напал на педагога.

В конфликте участвовали, по неподтвержденным данным, мужчины 36 и 26 лет. Они подрались, после чего учитель достал из своей машины травматический пистолет и открыл стрельбу в воздух.

В настоящее время подробности этого инцидента устанавливаются. На официальных сайтах правоохранительных органов комментариев по факту события нет.